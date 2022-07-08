В микрорайоне Левашово отпраздновали День Ивана Купалы

Жители микрорайона Левашово стали зрителями и участниками театрализованной интерактивной программы «Купальский хоровод» на цветущей поляне под синим июльским небом.

Здесь и старинные народные обряды, и хороводы, и народные игры и забавы, и песни под баян, и музыкальные номера в исполнении солистов народного коллектива ансамбля казачьей песни «Станица» и народного коллектива ансамбля русской песни «Мои года». В празднике участвовали артисты студии танца «Talant» и молодёжного экспериментального театра-студии «Экшен» Городского Центра культуры и досуга города Кургана, сообщили в пресс-службе администрации города.

Режиссер мероприятия Наталья Сазонова пояснила: «Мы старались следовать традициям. Это и хороводы, и плетение венков из папоротника – по преданию, папоротник расцветает именно в Купальскую ночь, с 6 на 7 июля, указывая путь к кладам, но цветет он недолго – буквально полчаса! Развлечения, которые мы организовали для жителей микрорайона, – тоже старинные, например, веселая командная игра под названием «Золотые ворота» была известна еще в шестнадцатом веке. Эти традиции и игры передаются из уст в уста, от бабушек к внукам, а в письменном виде их сохранили для нас фольклористы. О традициях празднования Дня Ивана Купалы писал выдающийся русский этнограф, фольклорист и археолог Иван Снегирев. Бесценные, богатейшие сведения о народных праздниках Курганской области передали нам зауральские исследователи – фольклорист-этнограф, популяризатор народной культуры Михаил Екимов, фольклорист, этнограф и композитор Григорий Иванов-Балин, фольклорист-этнограф Леонид Саверский».

Жители микрорайона Левашово сами попросили организовать для них праздник День Ивана Купалы, и такой интерес к традициям предков не случаен, считает режиссер Городского Центра культуры и досуга города Кургана Наталья Сазонова: «Есть такая старинная поговорка – сохраняя прошлое, строишь будущее. Страна, не сохраняющая собственные традиции, рискует лишиться своей истории. Сейчас всё больше людей понимает ценность устного народного творчества, фольклора, культуры наших предков, в которой заложен глубокий философский и нравственный смысл».

Фото с сайта администрации города Кургана.

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