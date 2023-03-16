В семье Вехменцевых из Юргамышского округа «цифровое» пополнение

Первым «цифровым» ребенком, зарегистрированным в Юргамышском муниципальном округе, стал мальчик Андрей. Первенец родился в семье Валерия и Алёны Вохменцевых.

Счастливому папе вручили поздравления губернатора Курганской области и заместителя губернатора Курганской области - руководителя аппарата губернатора Курганской области, а также памятные подарки.

Руководитель отдела ЗАГС администрации Юргамышского муниципального округа пожелала малышу крепкого здоровья, а родителям благополучия и радости.

Регистрация рождения в режиме онлайн стала возможна благодаря суперсервису «Рождение ребенка» на портале Госуслуг, сообщает vk.com/zags_kurgan. Молодые родители воспользовались возможностью зарегистрировать рождение без посещения органа ЗАГС. Весь процесс оформления прошел в электронном виде.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.