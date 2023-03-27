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В Шадринске определили сильнейших тяжелоатлетов среди детей

За победу боролись более 80 спортсменов.

27 марта, 2023 - 18:01

В Шадринске состоялись городские соревнования по тяжелой атлетике "Турнир новичка". Участие принимали более 80 юношей и девушек, имеющих юношеские разряды, в том числе и новички.

На открытии соревнований в качестве почетных гостей присутствовали депутаты Шадринской городской Думы и Олимпийская Чемпионка по тяжелой атлетике Алла Важенина.

Как сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области, лучшим спортсменом турнира среди юношей стал Тимофей Бушманов, среди девушек  в лидерах София Зайкова. Абсолютным победителем среди юношей признан Никита Токарев, среди девушек Алена Климчук.
 

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27 марта, 2023 - 18:01

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