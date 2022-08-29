В Шадринске открыли Центр смешанных единоборств

В Шадринске в День города открыли Центр смешанных единоборств. Он появился на условиях государственно-частного партнерства. Реализация важного для Шадринска спортивного проекта стала возможна благодаря поддержке правительства Курганской области, администрации города Шадринска, Федерации кикбоксинга Курганской области и ООО «Чемпионат контактных единоборств» в лице директора Павла Усова.

Наталья Бякова, заместитель главы города по социальным вопросам, отметила, что спорт - это не только физическое развитие, но и развитие важных качеств, силы воли, целеустремленности, настойчивости, ясности ума - это как раз все о единоборствах. «Мы очень рады, что в Шадринске открываются такие новые современные спортивные залы. Это значит, что у детей будет больше возможности для физического развития, для совершенствования и для достижения высоких спортивных результатов», - сказала Наталья Бякова, заместитель главы города по социальным вопросам.

Руководитель Комитета по физической культуре, спорту и туризму Александр Велижанцев пожелал юным спортсменам новых побед, а также сообщил, что в этом зале будут тренироваться ребята из спортивной школы «Ермак», которые обязательно вырастут настоящими чемпионами.

Центр смешанных единоборств N1 находится на Советской, 75 (2 этаж), его площадь - 800 кв.м. Здесь располагается зона функционального тренинга, центральный октагон (специальная, предназначенная для проведения боев по смешанным единоборствам клетка- восьмигранник) на помосте для ММА, а так же раздевалки, душевые и другие вспомогательные помещения.

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова за счет средств областного бюджета был приобретен комплект спортивного инвентаря для оснащения спортивного зала и ковровое покрытие, сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

В новом спортивном центре любой желающий сможет заниматься кроссфитом, силовым тренингом и смешанными единоборствами. Также здесь планируются тренировки спортсменов из детско-юношеской спортивной школы «Ермак».

Фото пресс-службы администрации города Шадринска.