В Шадринске школьники соревновались в биатлоне

Соревнования по биатлону среди шадринских школьников прошли на стадионе «Торпедо». На церемонии открытия выстроились команды из гимназии №9, лицея №1, школ № 8, 4, 2, 10, 15 и 20, а также Губернаторской кадетской школы-интерната. Главным судьёй был директор АНО «Шадринский спортивный клуб» Алексей Гурьев.

Ребят поздравили и представители власти – заместитель главы по социальным вопросам Наталья Бякова произнесла торжественную речь: «Я уверена, что эти соревнования дадут новый импульс в развитии биатлонного движения в нашем городе и регионе, а также новый импульс в движении ГТО. Ведь спорт - это не только физическое развитие, но и развитие воли, командного духа, смелости. Сегодня я вам хочу пожелать быть уверенными в себе, настроя на победу, а зрителям ярких эмоций!».

Депутат Курганской областной Думы Валерий Порубов отметил партнёров мероприятия: «Благодаря компаниям ООО «Форэс» и ООО «Технокерамика» все наши школы города оснащены комплексами для стрельбы, поэтому в дальнейшем такая же программа будет разрабатываться и применяться в Кургане и по всей области». Также он сказал, что ребятам необходимо усиленно готовиться к региональным соревнованиям, которые скоро начнутся.

Вместе с коллегами спортсменов поздравила и руководитель Отдела образования Курганской области Светлана Кислицына, пожелав укрепления здоровья и получения положительных эмоций от соревнований.

Соревнования состояли из 4-х видов испытаний элементов биатлона и ГТО, были отдельные группы учащихся 8-х и 10-х классов. Как сообщили в пресс-службе администрацуии города Шадринска, среди восьмиклассников золото завоевала команда школы №20, второе место получили ребята из школы №2, а третье – ученики школы №10. В старшей группе победителями стали учащиеся школы №10, серебро забрала команда из Губернаторской кадетской школы-интерната, а бронзовую награду забрал Лицей №1. Все участники соревнований получили заслуженные кубки и медали.

Наталья Бякова отметила благодарственными письмами руководство Дворца культуры и коллектив студентов и преподавателей ЗКФКиЗ за создание атмосферы праздника.

Фото пресс-службы администрации Шадринска.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.