В Шадринске снимают фрагмент документального фильма про футбол

В понедельник, 11 июля, на шадринском стадионе «Торпедо» состоялось необычное действо - съёмка фрагмента документального фильма «Торпедо» - это победа!», в котором горожане принимают самое непосредственное участие. Фильм расскажет о 80-летней истории чёрно-белой дружины. В съёмках помогли неравнодушные шадринцы, которых пригласили на трибуну, чтобы они как будто бы присутствовали на матче, произносили кричалки, одним словом - болели за торпедовцев.

Также собравшиеся сделали очень сентиментальный сюрприз ветерану футбола, вратарю Николаю Ефремову. Когда он присоединился к действу, зрители встали и принялись скандировать «Коля Ефремов!» и аплодировать кумиру прошлых лет.

«В наше время тоже кричали с трибуны, бывало это нечасто, но когда было надо, то...» - поделился воспоминаниями вратарь «Торпедо» конца 50-х, который защищал ворота торпедовцев более 20 лет.

По информации Станислава Фиськова. Фото автора.

#торпедоэтопобеда