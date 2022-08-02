В шадринском «Парусе» провели спартакиаду «Интеграция» для людей с ограниченными возможностями

В Шадринске на базе Детско-юношеской спортивной школы «Парус» состоялась XI областная спартакиада «Интеграция», участниками которой стали люди с ограниченными возможностями здоровья из 12 социальных стационаров.

Около 100 человек от 16 до 73 лет – подопечные соцучреждений и их сотрудники – объединились в спортивные команды для достижения общей цели, независимо от физического здоровья и возраста. Спартакиада прошла в формате «Веселых стартов» и включала 7 эстафет.

Чемпионом ХI спартакиады «Интеграция» стала команда Куртамышского психоневрологического интерната. «Серебряный» призер соревнований – Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, на третьем месте – психоневрологический интернат «Зеленый бор».

Также были определены победитель в специальной номинации «За волю к победе» и обладатель приза зрительских симпатий. Награды удостоились сотрудник Куртамышского психоневрологического интерната, показавший лучшее время в эстафете сотрудников «Бег в мягкой обуви» и команда Далматовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, как самая сплоченная.

По информации управления по физкультуре и спорту по Курганской области.

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