В Щучанском округе для семимесячных малышей открыли «Росинку»

Сорок малышей из города Щучье получили возможность посещать новый современный детский сад-ясли, построенный два года назад, а их мамы — досрочно выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком.

По информации областного департамента образования и науки, в садике «Росинка» организованы четыре группы, где за малышами присматривают опытные воспитатели, а также работают психолог и музыкальный работник. Самому маленькому воспитаннику — всего семь месяцев, старшему — 2,5 года. Еще восьмерым мальчикам и девочкам не исполнилось и года, но они уже с удовольствием «ходят» в ясельную группу «Неваляшки», учатся делать первые шаги, играют и развиваются вместе со сверстниками.

«Отдав детей в наш садик, молодые мамы смогли выйти на работу. В основном, это воспитатели, учителя и медицинские работники. Уверены, что их малышам будет комфортно и безопасно в яслях, а общение друг с другом поможет им активнее развиваться», - рассказали в Щучанском детском саду.

Всего с 2019 года в Курганской области в рамках нацпроекта «Демография» было построено 16 детских садов-яслей. За счет введения 2140 новых мест в дошкольных учреждениях удалось ликвидировать актуальную очередность детей в возрасте от 1,5 лет.

Фото департамента образования и науки Курганской области.