В турнире по стрельбе на кубок Александро-Невской гимназии победила команда «Звезды»

В культурно-выставочном центре Кургана прошел первый турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета на кубок православной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского.

На соревнованиях присутствовало 10 команд из курганских школ и клубов. Они состязались в двух категориях: юноши и девушки 11-15 лет (СуперЮниоры) и 16-18 лет (Юниоры). Подготовку и проведение соревнования, формирование судейской бригады и построение стрелковых упражнений осуществляли представители спортивно-стрелкового клуба «Звезда» города Кургана.

В общем зачёте победила команда «Звезды» (хит-Фактор всех стрелков команды), награды победителям вручал директор Александро-Невской гимназии Максим Чурбанов, сообщили в пресс-службе Курганской епархии. Отрадно, что третье место среди «Юниоров» в личном зачёте занял 11-классник православной гимназии Денис Сагидуллин.

Фото из группы vk.com/eparhiyakurgan.

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