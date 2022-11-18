В Варгашинском центре адаптивного спорта воспитывают чемпионов

Центр адаптивного спорта, созданный на базе Варгашинского профессионального техникума, является точкой притяжения для паралимпийцев Курганской области и всей России. Об этом сегодня, 18 ноября, на церемонии открытия Кубка России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН) «Новому миру» заявил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

- На базе Центра адаптивного спорта в Варгашах регулярно проводятся тренировочные сборы членов сборных команд России по спорту ЛИН в дисциплине настольного тенниса. Собственные воспитанники Центра неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов России, Европы и мира. Это говорит о том, что в Варгашах работают очень сильные тренеры и созданы прекрасные условия для воспитания чемпионов, - заявил собеседник нашего издания.

Андрей Кочеров выразил уверенность в том, что после нынешнего турнира слава о Кургане как о гостеприимном крае разнесется по всей России, и наш регион примет у себя другие, не менее значимые спортивные состязания.

Отметим, что Кубок России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями проводится в стране впервые (до этого проходили чемпионаты). Всероссийская федерация спорта ЛИН отдала предпочтение Курганской области, оценив большое внимание, которое удаляется развитию физкультуры и спорта в Зауралье со стороны регионального правительства и губернатора Вадима Шумкова.

Помимо настольного тенниса в спорте ЛИН у Курганской области есть достижения в дзюдо, лыжных гонках и пауэрлифтинге. В текущем году 7 зауральских спортсменов ЛИН попали в сборную России, что является большим успехом, заявил «Новому миру» начальник регионального Управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.