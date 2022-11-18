В выходные в Зауралье будут соревноваться самбисты и теннисисты

Управление по физической культуре и спорту Курганской области подготовило афишу на ближайшие выходные.

В санатории «Лесники» с 17 по 20 ноября проходит первенство России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди юношей и девушек, юниоров и юниорок в дисциплинах «шахматы» & шашки».

В спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко пройдет Кубок России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Поселок Мишкино в физкультурно-оздоровительном комплексе «Темп» принимает 19-20 ноября сельские команды на зональных соревнованиях по мини-футболу в зачет XI зимних сельских спортивных игр «Зауральская метелица».

19-20 ноября во Дворце спорта «Трудовые резервы» продолжатся игры по настольному теннису на Кубок России по спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

В спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко 19 ноября пройдет Всероссийский турнир «Зауралье» по спортивной (греко-римской) борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры Вадима Федоровича Горбенко. На соревнования приедут именитые спортсмены из многих регионов России.

На следующий день, 20 ноября, в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко будет разыгран Кубок Курганской области по танцевальному спорту.

Спортивный зал «Зауралец» принимает 20 ноября самбистов со всей области. Соревнования посвящены Всероссийскому дню самбо.

Фото Екатерины Черепановой.