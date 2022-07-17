В Юргамыше победителями соревнований «Старты надежд» стали хозяева

В поселке Юргамыш 14 июля 2022 года прошел четвертый зональный этап областных соревнований «Старты надежд» среди профильных отрядов для несовершеннолетних, нуждающихся в профилактической поддержке.

До начала соревнований, в которых приняли участие команды Белозерского, Каргапольского, Куртамышского, Целинного и Юргамышского муниципальных округов, разминку для юных спортсменов провел тренер Юргамышской ДЮСШ мастер спорта по биатлону Денис Шадрин.

Хорошо размявшись, участники приступили к преодолению пяти конкурсных заданий. Прекрасному настроению способствовала и отличная солнечная погода.

Победителем этапа и четвертым финалистом областных соревнований «Старты надежд» стала команда Юргамышского МО. На втором месте, совсем немного отстав от хозяев, оказались каргапольцы.

Третье призовое место заняли, со значительным отставанием от лидеров, ребята из Целинного МО.