В Зауралье на этой неделе будут соревноваться легкоатлеты и армрестлеры

Управление по физической культуре и спорту Курганской области знакомит с планом мероприятий на неделю.

22 сентября, 10.30 г. Шадринск, перекресток улиц Ефремова и 4-го Уральского полка. Областные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди детей-инвалидов 2004 г.р. и моложе, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом

23 сентября 12:00, г. Курган ЦЗВС, пос. Увал, Чемпионат Курганской области по легкой атлетике среди мужчин и женщин 2004 г.р. и старше и первенство Курганской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.

(легкоатлетический кросс)

24 сентября 9.00 г. Курган, с/к им. В.Ф. Горбенко. Чемпионат Курганской области по бодибилдингу

24 сентября 9.00 г. Курган ДС «Трудовые резервы». Чемпионат Курганской области по армрестлингу среди мужчин и женщин и первенство Курганской области по армрестлингу среди юниоров и юниорок 2004-2006 г.р., 2001-2003

24-25 сентября, 10.00 г. Курган, ЦЗВС пос. Увал. Первенство Курганской области по летнему биатлону (кросс гонка, кросс эстафета)

23-25 сентября,09.00 Кетовский район, (ДОЛ «им. Н. Островского») Чемпионат Курганской области, по спортивному туризму (дистанции пешеходные)

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