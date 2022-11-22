В Зауралье открыли три новых корта

В Курганской области для любителей зимних видов спорта открыли три новых корта.

Кататься на коньках теперь можно в посёлке Мишкино, городе Куртамыше и на базе курганской средней общеобразовательной школы №52.

По поручению губернатора Вадима Шумкова с сегодняшнего дня ведутся работы по заливке кортов на стадионе «Молодежный» в Куртамышском округе и на территории Половинской средней школы.

Уже залиты корты в селах Альменево и Шатрово. В Кургане подготовка зимних спортивных объектов начнется в декабре, сообщили в спортуправлении.

В пресс-службе главы региона уточнили, что по поручению губернатора Вадима Шумкова в Курганской области за счет областных средств и реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019-2021 годах установлено 20 хоккейных кортов. В Кургане построена новая лыжная база, жителей Шадринска радует новая ледовая арена, в Далматове комфортные условия в том числе для занятий зимними видами спорта созданы в ландшафтно-спортивном парке «Берёзовая роща».

Перечень катков и лыжных трасс, которые будут работать для гостей и жителей региона этой зимой, будет размещен на сайте управления по физической культуре и спорту Курганской области.