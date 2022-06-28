В Зауралье самбистам рассказали о заслугах доктора Илизарова

На базе оздоровительного лагеря имени Островского завершился турнир по пляжному самбо памяти академика Илизарова.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов - юноши и девушки 2005 года рождения и моложе.

Правила пляжного самбо отличаются от тех, что существуют в классическом виде борьбы. Поединок длится три минуты, до тех пор, пока кто-нибудь из борцов не совершит движение, которому судья даёт оценку. За счёт этого темп схватки значительно ускоряется, а поединок становится более зрелищным.

Турнир по пляжному самбо проводится традиционно третий год подряд. Организаторами турнира выступают ДЮСШ № 4 города Кургана, Федерация самбо Курганской области, Центр Илизарова, Общероссийский Народный фронт.

В этом году соревнования объединили в себе сразу две знаменательные даты – 101 год со дня рождения Гавриила Илизарова и 55 лет со дня основания федерации самбо в Курганской области, сообщили в пресс-службе администрации города.

Организаторы отмечают, цель соревнований – не только почтить память великого врача, но и рассказать детям о его трудах и заслугах.

Фотографии ДЮСШ № 4.