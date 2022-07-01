В Зауралье спортсменов и тренеров поддержат материально

Региональное управление по физической культуре и спорту объявило грантовые конкурсы для спортсменов, тренеров и спортивных федераций.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, впервые подобные конкурсы провели в конце 2021 года, тогда наградили лучшие спортшколы и лучших тренеров. В 2022 году добавились новые номинации.

Конкурс на звание «Лучший спортсмен Курганской области» в номинациях «олимпийские виды спорта», «паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта» и «неолимпийские виды спорта». Победители получат по 100 тысяч рублей.

«За развитие массового спорта в Курганской области» победителей выберут в трёх номинациях: «Лучший спортивный судья Курганской области», «Лучший руководитель спортивной федерации Курганской области», «Лучший сельский тренер Курганской области». Их также ждёт награда в 100 тысяч рублей.

Лучшие среди физкультурно-спортивных организаций в номинациях «За вклад в развитие зимних командных игровых видов спорта на территории Курганской области» и «За вклад в развитие летних командных игровых видов спорта на территории Курганской области» получат по 300 тысяч рублей.

Лучшие спортшколы, как и в 2021 году, выберут в номинациях: «высшее спортивное мастерство» и «спортивно-массовая и оздоровительная работа». Победителей ждут гранты в 300 тысяч рублей.

По аналогичным двум номинациям проводится и конкурс «Тренер года». Победители получат по 100 тысяч рублей.

Приём заявок продлится до 17:00 6 июля 2022 года.

Подробности.

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