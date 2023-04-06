В Зауралье студенты и ветераны пробегут эстафету в честь годовщины Победы

81-ая традиционная областная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт на Центральном стадионе имени Брумеля 5 мая.

Соревнования начнутся в 09:00 часов, парад открытия намечен на 11:30 часов. Участвовать будут команды детских садов, школ, техникумов, вузов, спортивных клубов, ветеранов. Спортсмены приедут из всех округов региона.

Приём предварительных заявок ведётся до 12:00 часов 4 мая.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться в положении.

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