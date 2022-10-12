В Зауралье в выходные назовут фамилии лучших фигуристов и тяжелоатлетов

Управление по физической культуре и спорту Курганской области подготовило афишу на предстоящие выходные. Самые крупные соревнования пройдут в кургане, Кетовском районе и Шадринске.

14-16 октября,11.00 Г. Шадринск УСК «Олимп». Первенство Курганской области по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 2004 г.р. и младше

14-15 октября, 08.00 Г. Курган, л/а «Юность». Кубок Курганской области по фигурному катанию на коньках среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек (все виды)-финал

15 октября, 12.00 БО «Лесники», Кетовский район. Чемпионат Курганской области по летним дисциплинам ездового спорта «Oktober Gaff»

15-16 октября 12:00 с/к имени В.Ф. Горбенко. Кубок Курганской области по спорту глухих (футзал)

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Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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