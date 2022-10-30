В Зауралье завершились сорвенования на Кубок Курганской области по автогонкам в дивизионе Д2-Классика

Поистине зажигательный спектакль сразу в нескольких действиях устроили лучшие пилоты Курганской и Тюменской областей в дивизионе Д2-Классика на автодроме у села Заборское Притобольного района в один из минувших выходных дней.

Победителем этапа кубка Зауралья стал мастер спорта Сергей Новолоков, ветеран автоспорта, перворазрядник Станислав Лазарев финишировал вторым, а кандидат в мастера спорта Дмитрий Нуждин третьим. По итогам всех этапов обладателем кубка Курганской области 2022 года стал Дмитрий Нуждин, набравший наибольшее количество очков.

Закрытие летнего автокроссового сезона – этап кубка Курганской области – получилось ярким, зрелищным и увлекательным, а каждый новый заезд таил в себе немало интриг и изобиловал бескомпромиссной борьбой.

Особую значимость соревнованиям придавало то, что один из финальных заездов посвящался памяти безвременно ушедших из жизни пилотов Станислава Першикова и Алексея Коробицына, присутствие на автодроме родителей одного из них. Ну а самые главные действия происходили, конечно, на трассе.

Уже в полуфинальных заездах было понятно, что основная борьба за победу развернется между курганцами, но вмешаться в нее могли и гости из соседнего региона. Так, собственно, и получилось. И все же удачливее были хозяева соревнований.

Владимир Седанов.