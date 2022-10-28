Вадим Шумков показал новое место отдыха в Заозёрном

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал в своём телеграм-канале фото из четвёртого микрорайона Заозёрного, где строят парк. Участок был заброшен, рядом было болото.

«Площадь будущего благоустройства составляет почти 2 Га. На следующий год, если все сложится, добавим ещё 2 Га благоустройства, чтобы у ребятишек и семейных пар Заозёрного появилось своё любимое и большое место отдыха. Теперь надо его озеленять совместно», - прокомментировал глава региона.

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