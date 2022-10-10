Вадим Шумков пообщался с семьями военнослужащих и принял решение отказаться от дорогого новогоднего оформления

Телеграм-канал t.me/as_teterin приводит ключевые решения и действия курганского губернатора в первую неделю октября.

Принял решение о направлении дополнительных средств на ремонт колледжа в селе Шмаково сверх выделенных ранее 20 млн руб. Деньги уже направлены и пойдут на завершение ремонта части внутренних помещений. Набор учащихся в колледже по наиболее востребованным в регионе профессиям уже увеличен в 3 раза и будет увеличиваться еще.

Встретился и выработал механизмы поддержки с командиром базирующейся в Щучье 232-й реактивной артиллерийской бригады Сергеем Степановым, служащие которой принимают участие в СВО.

Распорядился о выделении единовременной матпомощи семьям военнослужащих 232-й реактивной артиллерийской бригады, которые сейчас участвуют в СВО. Семьи получили продуктовые наборы стоимостью 5 тысяч рублей.

Приехал в Щучье и пообщался с семьями военнослужащих. По просьбам мам и детей принял решение о выделении средств на установку новой игровой площадки для детей в военном городке. Деньги уже выделены. У Главы задача - сделать площадку для детей до конца года.

Жестко потребовал от управляющей компании из Челябинска качественно убирать территорию и следить за жилфондом в военном городке: «Не надо надеяться на то, что в ведомственной неразберихе вы спрячетесь. С военным прокурором, Министерством обороны или без них, я вас лично найду и спрошу, почему вы собираете деньги с семей наших военных и не отрабатываете их. И не думайте, что вы отделаетесь только словами».

Открыл в Чумляке уникальный образовательный центр «Созвездие», создание которого ранее сам инициировал. Центр работает по принципу «Сириуса», школьники Курганской области в нем могут отдыхать и заниматься круглый год бесплатно на самом современном оборудовании.

Отправил замгубернатора Архипова и директора департамента гражданской защиты Носкова в воинскую часть, где сейчас находятся мобилизованные из Курганской области, проверить условия, в которых ребята там находятся, и выяснить, какая дополнительная поддержка им, возможно, необходима.

Ввёл новые меры поддержки для педагогов и талантливых учеников региона. Ежегодно премии по 30 тысяч рублей трем лучшим ребятам по сменам «наука», «искусство» и «спорт» и по 100 тысяч рублей – трем преподавателям.

В Чумляке побывал на строящемся семенном заводе. Он даст региону 40 новых рабочих мест и будет производить 30 тысяч тонн семян зерна ежегодно. Это даст Курганской области и соседним регионам защищенный семенной фонд без импорта.

Подписал программу модернизации детских лагерей в Курганской области на 22/23 гг. 380 млн – сумма затрат. 8 детских загородных лагерей приведут в порядок, а это – 620 новых мест для отдыха детей и еще 800 – кардинально улучшенных.

Принял решение бюджетные деньги, которые в этом году планировали потратить на украшение муниципалитетов к Новому году, перенаправить на приобретение экипировки и снаряжения мобилизованных из региона граждан. Украшать муниципалитеты будут тем, что приобретали в предыдущие годы.

Лично посмотрел, как ведутся работы по восстановлению дорожного полотна после проведенной замены сетей на улице М. Горького в центре Кургана и попросил профильного зама и коллег из мэрии строже следить за соблюдением сроков и качества выполнения работ.

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