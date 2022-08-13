Вадим Шумков: «В регионе все больше мест, где каждый может проявить себя и показать результаты»

Уважаемые спортсмены, тренеры, дорогие земляки, любители спорта! Для кого-то из вас спорт - это призвание, для других – способ укрепить здоровье и отдохнуть. С каждым годом в Курганской области растёт число тех, для кого занятия физкультурой – это неотъемлемая часть жизни.

И для того, чтобы любителей спорта становилось все больше, мы продолжаем и наращиваем работу по строительству и ремонту спортивных объектов. В регионе все больше мест, где каждый может проявить себя и показать результаты. За 3 последних года построено и реконструировано около 300 новых площадок, залов и хоккейных кортов, стадионов, появилась новая ледовая арена в Шадринске, физкультурные комплексы в Мишкино и Петухово, лыжная база в Кургане, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Чумляке. Площадки для занятия спортом появляются и в любимых местах отдыха наших земляков.

В этом году появятся мини-стадионы в Кургане, Шадринске и Далматово, идет создание нового рекреационно-спортивного объекта на базе стадиона «Локомотив», стартовало строительство бассейна и множества других объектов спорта. Уверен, что с такими возможностями наша область станет самой спортивной, а население – здоровым. А сильный тренерский состав, энтузиасты своего дела, воспитают еще немало уникальных спортсменов, чьи имена зазвучат на всю страну. Мы их поддержим, выделяя гранты на организацию и участие в соревнованиях, поощряя профессиональный тяжелый труд спортсменов и тренеров.

С Днем физкультурника вас, друзья! Высоких результатов, здоровья и бодрости духа!

Губернатор Курганской области В.М. Шумков

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