Варгашинские папы продемонстрируют силу и ловкость

Отдел по физической культуре и спорту Варгашинского муниципального округа приглашает мужчин на физкультурное мероприятие, посвящённое Дню отца.

Участвовать можно командами по три человека. Возраст значения не имеет. Обязательное условие: болельщики. Их нужно привести с собой. Состязания состоятся 14 октября на стадионе ФОК.

Ежегодный праздник в честь отцов отмечают во многих странах. В России - в третье воскресенье октября. Как пишет wikipedia.org, 14 февраля 2008 года «Российская газета» опубликовала заметку с заголовком: «Владимир Путин пообещал «подумать» ввести в России День отца». В частности, в заметке приведена следующая цитата: «В процессе деторождения принимают участие как отец, так и мать. Ряд задач по поддержанию семьи, воспитанию детей — это функция отцов. Объявив 2008-й Годом семьи в России, мы хотим решить задачи, которые стоят в сфере демографии, а также отцовства и материнства».

Фото из группы «Физическая культура и спорт в Варгашинском районе» в соцсети «Вконтакте».

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