Власти Курганской области закупят для муниципалитетов рукоходы

В Курганской области стартовал конкурс по оснащению спортивными площадками некоторых муниципальных образований региона. Заказчиком выступило управление по физической культуре и спорту. В общей сложности предполагается закупить порядка 10 площадок, в оборудованием которых входят рукоходы, скамьи для пресса, шведские стенки, брусья и баскетбольные щиты.

Участником конкурса может стать любое муниципальное образование при условии грамотного заполнения заявки, которые принимаются с 13 февраля по 7 марта 2023 года на сайте управлени.

В очередной раз напомним, за последние годы в Курганской области установлено 174 спортивных площадки. По итогам прошлого года Курганская область стала лидирующим регионом в УрФО по уровню обеспеченности граждан спортивными сооружениями, этот показатель составил почти 72%.

Таких результатов удалось достичь благодаря строительству и ремонту спортивных объектов, начатому по инициативе губернатора Вадима Шумкова четыре года назад. За эти годы построено и реконструировано около 300 спортивных сооружений.

В 2023 году в Кургане и Шадринске могут установить 2 умные спортивные площадки, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 3 площадки ГТО, 9 мини-стадионов и площадки для воркаута. В Далматово построят первый в области модульный спортивный зал.

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