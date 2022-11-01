Воспитанников Катайского филиала Центра помощи детям №2 пригласили на тренировку по флорболу

Воспитанники Катайского филиала Центра помощи детям №2 в понедельник, 31 октября, приняли участие в открытой тренировке по флорболу.

Тренер Евгений Корюков, инструктор Ксения Корюкова и капитан хоккейной команды «Труд» Сергей Богуш провели с ребятами зарядку, рассказали об основных правилах игры и провели пробный матч, сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Сергей Богуш подчеркнул, что смысл всех командных видов спорта и флорбола в частности - это умение играть в команде, гибкость ума и упорство. Участники учатся бороться, но по правилам, проявлять свой волевой характер, но только в интересах команды, принимать решения быстро и эффективно, просчитывать свои действия на два шага вперёд.

Фото предоставлено ХК «Труд» Катайск.

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