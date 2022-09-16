Все курганцы побежали «Кросс наций - 2022». Даже те, кто не спрятался

17 сентября в ЦПКиО прошли массовые соревнования, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс нации — 2022». Забеги были на расстояние от 1 км до 12 км. Регистрация участников прошла в день соревнований, 17 сентября, в ЦПКиО с 09:30 до 1:45.

«Ощущения нормальные, я на пике формы, можно сказать, год закончил. Я везде, где есть возможность, участвую. Я раза 2-3 в неделю выхожу на пробежку, круглый год. Можно уже вырабатывать планы на следующий год», - поделился победитель забега на 12 км Александр Стуков.

Соревнования проходят, чтобы привлечь жителей к занятиям спортом и сделать легкую атлетику популярнее, как одну из самых массовых и доступных видов спорта.

«Это всероссийский день бега, который проводится в одну дату по всей стране на протяжении многих лет. В этом мероприятии принимают участие органы как исполнительной власти, так и детские сады. Уже все знают, что осенью у нас проходит такое замечательное мероприятие. Это, так скажем, не спортивное мероприятие, здесь не проводится отбор, это мероприятие для любителей легкой атлетики», - рассказал директор Центра спортивной подготовки спортивных мероприятий Курганской области Эдуард Матвиенко.

«Это прекрасное мероприятие. Проводится традиционно уже на протяжении ни одного десятка лет. Естественно, что такие мероприятия нацелены на привлечение максимального количества людей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Это не профессиональный спорт, но это мероприятие про физкультуру, когда мы приходим в парк, семьями, насладиться спортом самыми юными и самыми старыми», - подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин.

Победителям соревнований в каждой возрастной группе были вручены кубки Министерства спорта России. Участники, занявшие I–III места в каждой возрастной группе были награждены медалями и дипломами Министерства спорта России