Юная зауральская спортсменка одержала победу в турнире по вольной борьбе

В столице Республики Башкортостан с 24 по 26 октября прошёл Межрегиональный турнир по вольной борьбе памяти национального героя Салавата Юлаева.

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки в возрасте до 16 лет. Турнир является одним из старейших и проводится с 1961 года. В 2022 году его участниками стали более 170 спортсменов из 14 регионов России, уточнили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

В группе спортуправления в соцсети «Вконтакте» сообщается, что победу в весовой категории 39 кг одержала спортсменка спортивной школы олимпийского резерва №1 Вероника Подкорытова.

Фото из группы vk.com/sport.kurganobl.

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