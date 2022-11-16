Юные бойцы ММА из Кургана одержали победу в крупном турнире

В курганском спорткомплексе имени Горбенко 13 ноября прошёл ежегодный Показательный детский турнир области по смешанному боевому единоборству (ММА) «KIDS FIGHTING CHAMPIONSHIP».

Участие в состязаниях приняли 289 спортсменов из городов Кургана, Макушино и Тюмени, сообщили в региональномспортуправлении.Отметим, что среди участников были и девочки. Лидеров определяли в трёх возрастных группах: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет.

Как рассказали представители Федерации ММА Курганской области, которая выступила организатором этой встречи, в этот день определяли самый сильный бойцовский клуб. Первое место заняли представители курганского «Вавилона», на второй ступеньке пьедестала почёта расположился тюменский «Агат», бронза у «Легиона» из столицы Зауралья.

«Обучаясь ММА, юные спортсмены владеют не только ударной техникой, но и приёмами борьбы в стойке и на полу. Количество приёмов, которые они изучают, большое. Поэтому у MMA много преимуществ», - рассказал президент Федерации ММА Курганской области Влад Леонтьев.

Напомним, в городе Тольятти с 4 по 7 ноября прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы». В состязаниях приняли участие более двух тысяч спортсменов из 30 регионов РФ.Спортсмены из школы олимпийского резерва в командном зачёте среди юношей 12-13 лет заняли третье место. Бронзовыми медалистами стали Александр Соломко, Иван Белоусов и Данил Плеханов.

С 3 по 5 ноября в Омске прошёл Всероссийский турнир по ММА «Кубок Ермака». Бронзовым призёром соревнований в весовой категории до 120 кг стал спортсмен СШОР №1 Андрей Гайдамака.



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