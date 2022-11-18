За здоровьем шатровские спортсмены идут на новую площадку ГТО

В Курганской области продолжается реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни», в рамках которого в муниципалитетах появляются новые плоскостные сооружения. За последние четыре года в регионе было установлено 23 малых спортивных площадки ГТО.

По информации газеты «Сельская новь», новая многофункциональная спортплощадка на стадионе ДЮСШ оснащена разноуровневыми перекладинами, турниками и брусьями, скамейками для пресса, скамьей для наклонов, тренажерами для разных групп мышц.

Все это позволяет всем желающим самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к выполнению норм ГТО и заниматься общей физической подготовкой. Для безопасности занимающихся уложили спортивное покрытие.

По словам директора Шатровской ДЮСШ Владимира Нестерова, новая спортплощадка стала пользоваться популярностью у земляков. Ведь она предназначена для проведения как физкультурно-оздоровительных, так и учебно-тренировочных занятий.

«Занятия спортом на тренажерах да ещё на свежем воздухе вдвойне положительно для здоровья. К тому же спортивные снаряды рассчитаны на разные категории населения. Тренерский коллектив нашей школы уверен, что интерес детей и взрослых к спорту будет усиливаться. Я желаю всем быть модными, а сегодня быть модным — это значит быть спортивным и идти в ногу со временем. Выполняйте нормы ГТО, будьте здоровы», - утверждает Нестеров.