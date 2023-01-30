Зауральцам в честь юбилея области предлагают 80 раз отжаться, подтянуться или присесть

Правительство Курганской области совместно с региональным управлением по физической культуре запустили спортивный челлендж.

Суть его заключается в выполнении какой-либо спортивной активности под эгидой символичной цифры «80».В пресс-службе спортуправления уточнили, что это могут быть любые спортивные упражнения, тренировки или занятия. К примеру, можно 80 раз отжаться, подтянуться, присесть, поднять 80-киллограммовую гирю.

Принять участие могут все желающие. Выполнение упражнений нужно снять на видео и до 6 февраля, именно в этот день Курганская область отпразднует свое 80-летие, опубликовать его в социальной сети «Вконтакте» с хэштэгом #СПОРТКУРГАНОБЛ80.

Начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин первым запустил челлендж, выполнил упражнение со штангой и передает его в спортивные федерации, спортивные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования, а также всем причастным к спорту.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.