Зауральцев приглашают на тренировки по пауэрлифтингу

В Курганской области пауэрлифтинг наиболее активно развивается в семи городах и муниципальных округах. Предлагаем вашему вниманию список организаций, спортивных клубов и тренажерных залов, где вы можете заниматься пауэрлифтингом, в том числе, с тренером.

Курган

ГБУ "СШОР №1" тренер Алференко Максим Эдуардович

МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа № 4" г. Кургана с/к "Эллада" тренер Базаров Владимир Дмитриевич

ДС "Трудовые резервы" тренер ФальковскийПетр Павлович

СК "100 пудов" тренеры Груздов Александр Александрович, Паклин Олег Николаевич и Потапов Вячеслав Владимирович

ФК "Mix" тренер Куракин Вениамин Хачикович

СК "Исполин" тренер Лесовой Алексей Викторович

ТЗ "Солнечный" (бульвар Солнечный) тренер Макарова Надежда Алексеевна

ФК "СпортТайм" тренер Антипин Игорь Алексеевич

СК "Локомотив" тренер Чухин Владислав Викторович

Шадринск:

с/к "Дружба" Лицей №1 г. Шадринск, тренер Степаненко Сергей Александрович

с. Белозерское

МБУДО "Белозерская ДЮСШ" тренер Ступин Дмитрий Александрович

с. Звериноголовское

МБУДО "Звериноголовский детско-юношский центр" тренер Смыгун Денис Юрьевич

г. Куртамыш

ГБОУ "Государственная куртамышская кадетская школа-интернат" тренер Харис Николай Алексеевич

р.п. Лебяжье

МБУДО "Лебяжьевская ДЮСШ" тренер Юровских Сергей Валерьевич

г. Макушино

МБУДО "Макушинская ДЮСШ" тренер Радионов Александр Владимирович

р.п. Мишкино

МБУДО "Мишкинская ДЮСШ" тренер Горенков Владимир Александрович

г. Петухово

МБУДО "Петуховская ДЮСШ" тренер Бересневичус Анатолий Викторович

с. Целинное

МБУДО "Целинная ДЮСШ" тренер Пономарёв С.А.

По информации Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Фото из группы vk.com/fpko45.

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