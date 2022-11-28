Зауральцы могут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом

Жителям Курганской области напомнили, что они могут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом. Часть средств, потраченных на занятия спортом, можно возместить за себя и за своих детей.

Заявить «спортивный» налоговый вычет по НДФЛ можно по расходам, которые они понесут в 2022 году. Однако надо учитывать, что данный вычет предоставляется в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.). То есть предельная сумма годовых затрат для всех социальных вычетов составляет 120 000 рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей.

Важно! Для получения вычета на спорт необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель, оказывающий спортивную услугу, были включены в соответствующий перечень, ежегодно утверждаемый Министерством спорта РФ.

Можно обратиться с письменным заявлением к работодателю прямо сейчас – до окончания налогового период или подать декларацию 3-НДФЛ в ИФНС по месту жительства по окончании налогового периода, уже в 2023 году.

Социальный вычет предоставляется при представлении документов, подтверждающих фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг: копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг; кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме в соответствии с требованиями ФЗ №54. Также нужно представить банковские реквизиты для перечисления денег и свидетельство о рождении ребенка, в том случае, если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей.

«Жители Курганской области все больше отдают предпочтение здоровому образу жизни. Спортом занимаются целыми семьями. Уверен, что «спортивный» налоговый вычет – это не только приятный бонус для постоянных пользователей фитнес-услугами, но и хороший способ экономии семейного бюджета», - отметил начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.