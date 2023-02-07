Зауралье - лидер среди регионов Урала по числу спортсооружений

По уровню обеспеченности граждан спортивными объектами, исходя из единовременной пропускной способности, наш регион в лидерах Уральского федерального округа , с показателем 72 % по результатам прошлого года. На втором месте Ямал, на третьем – Тюменская область. Далее идут Свердловская и Челябинская области и Югра. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе.

Курганская область также оказалась в тройке регионов-лидеров, в которых больше всего жителей регулярно занимаются спортом. Самым «спортивным» регионом округа оказалась Тюменская область: физкультурой и спортом здесь регулярно занимается 57 процентов жителей. Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область, где в систематические занятия вовлечены 55 и 54% жителей соответственно.

«Регионы активно занимаются реализацией проектов «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Важно сохранять динамику. Продолжать развитие спортивной инфраструктуры и наращивать число приверженцев активного и здорового образа жизни», – подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Отметим, что в Курганской области благодаря инициативе губернатора Вадима Шумкова в последние годы активно строятся и капитально ремонтируются объекты спортивной инфраструктуры. Одним из примеров можно назвать недавнее открытие в Кургане современного стадиона-парка «Энергетик», полностью реконструированного за счет инвесторов. В ближайшее время в Кургане и области введут в эксплуатацию еще несколько спортивных объектов.