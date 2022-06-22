Zauralonline рассказывает о роли зауральских спортсменов в победе над врагом

Спортивная жизнь в районах и городах Зауралья в годы войны была в основном направлена на подготовку красноармейцев к боевым действиям на фронте и в тылу врага. Наиболее часто поэтому, как и в годы, непосредственно предшествовавшие Великой Отечественной войне, проводились легкоатлетические пробеги, соревнования по лыжным гонкам и военно-прикладным видам спорта. Свидетельством тому являются архивные материалы и отчеты в районных газетах периода 1941 – 1945 годов.

Так в 1941 году с 31 января по 4 февраля впервые был проведен пробег Куртамыш – Зверинка – Куртамыш протяженностью в 160 км. 20 призывников – лыжников под командованием военрука средней школы Анохина и политрука РОМ НКВД Семенова 31 января 1941 года стартовали из Куртамыша и 4 февраля финишировали. Причем на обратном пути 35 км лыжники шли ночью. В переходе участвовали студенты СХТ, призывники Обанинского, Нижневского, Долговского, Хмелевского и Закомалдинского сельсоветов.

В Варгашинском районе по информации газеты «Колхозная правда» (№ 21 от 16.02.41 г.) «14 февраля состоялась лыжная спартакиада призывников в честь XVIII Всесоюзной партконференции и XXIII годовщины РККА… В пробеге на дистанцию 10 км первенство заняли призывники Корниловского сельсовета… После пробега были организованы стрельбы и метание гранат. Те призывники, которые дали отличные результаты, примут участие в областной спартакиаде 23-24 февраля. М.Прокопьев, райинструктор физкультуры и спорта».

В годы войны перед курганскими спортивными организациями ставится задача - готовить бойцов-лыжников. В Кургане формируются лыжные полки, которые геройски проявили себя в боях под Москвой и в тылу врага. В 32-м лыжном полку воевал Георгий Кремлев - один из лучших лыжников ДСО «Локомотив» довоенного времени. Его брат Евгений – тоже хороший спортсмен – за форсирование Днепра удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). В память о погибшем герое курганские железнодорожники учредили приз имени Евгения Кремлева по лыжным гонкам.

В городах и селах Зауралья организуется сбор инвентаря для комплектации боевых подразделений. По сообщению районной газеты «Красное знамя» от 2 ноября 1941 года «лебяжьевцы объявили сбор лыж для Красной Армии. Призыв поддержали все сельские Советы, а Прилогинский и Первомоховской сельские Советы уже собрали 18 пар».

О соревнованиях, проводившихся в военные годы, так же сохранилось много документальных свидетельств. В декабре 1941 года в окружных соревнованиях в гонке на 50 км 2-е место занял шадринец Василий Гагаев. Зимой 1942 года в комсомольско-профсоюзном кроссе, посвященном годовщине Рабоче-Крестьянской Красной Армии, приняло участие 12223 человека. Командное первенство заслуженно завоевало железнодорожное училище № 5 (военрук - тов. Синичкин), где из 869 учащихся вышли на старт 805 человек. В.Грошев занимает 1-е место в заочных областных соревнованиях всеобуча и призывников по лыжам.

Вот, что сообщали в первые годы войны районные газеты. Приведем «вырезку» из районной газеты «Сталинский путь» за 24 декабря 1941 года: «Мы, бойцы Всеобуча Петуховского зерносовхоза, обсудив обращение бойцов Всеобуча Миасского района ко всем трудящимся,.. единодушно обязуемся в своей практической военной учебе в совершенстве овладеть не только военными знаниями, но и подготовить себя отличными лыжниками, дабы не уронить достоинство бойцов-уральцев. Лозунг «Все на лыжи!» является неотъемлемым лозунгом уничтожения кровавого фашизма. И мы добьемся, чтобы не остался ни один боец, в совершенстве не овладевший лыжным спортом. Будем, товарищи, готовить себя достойными защитниками Родины. Командир подразделения Понкратов. Политрук Петров». (После такого заявления были дни и недели подготовки к областным соревнованиям, которые стартовали 1 февраля 1942 года.В них приняло участие 100 лыжников из райцентра, из которых больше 50 человек сдали нормы БГТО, ГТО 1 и 2 ступени).

В Щучанском районе участие в комсомольско-профсоюзном кроссе в феврале 1942 года приняло 259 человек, из них сдали нормы БГТО, ГТО 233 человека. 49 учащихся средней и неполной средней школ вышли 16 февраля на старт лыжного кросса, посвященного 24-й годовщине РККА. 22 февраля в районе проводилась звездно-лыжная эстафета. Ее участники в составе команд из 5 человек по точно указанному маршруту должны были прибыть с рапортами о готовности к весенне-посевной кампании и выполнении взятых комсомольцами обязательств к годовщине РККА.

О подготовке коллектива учащихся Макушинской средней школы к комсомольско-профсоюзному лыжному кроссу «имени 24 годовщины Красной Армии» докладывает и макушинская районная газета «Призыв» (январь 1942 года): «Укомплектованы 3 роты по 120 человек. Роты разбиты на взводы. Избраны командиры подразделений, которые отвечают за лыжную тренировку и подготовку к кроссу. Под руководством военрука школы тов. Глушко лыжники несколько раз делали тренировочные вылазки на 5-10 км».

Сообщение газеты «Колхозная правда» от 20.02.42 г.: «Необходимо отметить, что участники кросса – учащиеся курсов трактористов Варгашинской МТС подготовительный период хорошо использовали для тренировок. Команда юношей под руководством командира М.Я. Труфанова выходила на лыжную дорожку, изучала приемы правильной ходьбы на лыжах, повороты, подъемы и т.д., готовясь показать хорошее время, когда команда выйдет на старт. Неплохо тренировались и остальные команды».

6 февраля 1943 года, в самый трудный период войны с фашистской Германией, утвержден Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Курганской области с центром в городе Кургане. При этом наряду с другими административными органами был создан Курганский облспорткомитет, который возглавил Николай Васильевич Бадыгин. 10 апреля 1943 года в Кургане был образован областной Совет «Динамо». Его возглавил А.С.Соломатов. В 1943 году создается и Курганский областной Совет ДСО «Спартак» с подчинением Центральному Совету (председатель – И.В.Версоцкий). В этот период областной Совет объединял 24 коллектива физкультуры в промысловых артелях. В тот же период преобразуется в областное ДСО – городское спортобщество «Локомотив» (председатель А.Д.Иванов). Железнодорожники были в довоенные и военные годы лидерами физкультурно-спортивного движения в Зауралье: в 1936 году усилиями ДСО был построен каток, открыта конькобежная секция, создана команда по хоккею с мячом. Весной построен стадион (старейший из действующих в Кургане), летом того же года на берегу Тобола организовали лодочную станцию. В предвоенные годы стало развиваться и фигурное катание.

И уже в 1943 году по инициативе облспорткомитета зауральские спортсмены приняли активное участие в сборе средств на танковую колонну «Советский физкультурник», о чем свидетельствует телеграмма: «Прошу передать физкультурникам..., собравшим 1.170.775 рублей на постройку танковой колонны «Советский физкультурник», мой братский привет и благодарность Красной Армии. И.Сталин».

После образования Курганской области работа по подготовке призывников к отправке на фронт была активизирована. Как и прежде проводилось много соревнований по лыжному спорту. Активно жители Курганской области приняли участие в комсомольско-профсоюзном кроссе, посвященном 25-летию Красной Армии. «Кросс в нынешнем году должен пройти под знаменем скорой победы над зарвавшимся врагом. А поэтому каждый должен встать на лыжи и быть участником этого кросса… По нашему району кросс должен пройти массово, организованно, чтобы и в 1943 году быть на одном из первых мест по области», - сообщала 14 февраля 1943 года газета «Мостовская правда».

Через месяц в том же издании подведены итоги: «В профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе в нашем районе приняло участие 2007 человек. Из числа участвующих большинство сдали нормы на ГТО 1 и 2 ступени и БГТО. За активное участие в кроссе комитет по делам физкультуры и спорта присудил грамоты Просековскому и Крутихинскому сельсоветам, а также Просековской неполной средней школе, Марайской средней школе и призывникам 1 очереди 1926 года рождения».

В феврале 1943 года была проведена областная лыжная спартакиада призывников. Лыжным соревнованиям посвящали свои стихи самодеятельные авторы. Такие строчки были опубликованы в газете Макушинского района «Призыв»:

«Становись на лыжи,

Наша молодежь!

Ты скорей и ближе

До врага дойдешь.

Если овладеешь

Лыжным мастерством,

То в бою сумеешь

Справиться с врагом.

И когда завоет

Снежная пурга,

Лыжник наш накроет

Лютого врага.

Ни сугробы снега,

Ни метели вой

Не задержат бега

Лыжника на бой.

Лыжная разведка

Скроется в снегу…

Автоматом метко

Прямо по врагу!

Целься только ниже

И врага побьешь…

Становись на лыжи,

Наша молодежь!

Дм. Мохнаткин-Сиверко»

На 1 марта 1943 года в Курганской области насчитывалось 39 лыжных станций. Местной промышленности, промкооперации доводится первый областной план по изготовлению в 1943 году спортинвентаря: лыж - 7000 пар, лыжных креплений - 5000 штук, колец для палок - 10000 штук, ботинок - 100 пар. В марте 1943 года проводится первый чемпионат области по лыжным гонкам. Соревнования проходили на реке Тобол (район памятника Л.Б.Красину). Одной из первых чемпионок области среди женщин стала А.И.Романова.

Но не только лыжный спорт развивался в Зауралье в это суровое время. В годы Великой Отечественной войны в Кургане проводились соревнования по преодолению водных переправ, проплывы, сдача норм ГТО по плаванию. В 1943 Совет Народных Комиссаров СССР утверждает для Курганской области план - подготовить 150 человек инструкторов по плаванию и преодолению водных преград.

На втором месте после лыжников по количеству проводимых соревнований шли легкоатлеты. Несмотря на трудности военного времени в Кургане ежегодно проводилась легкоатлетическая эстафета имени газеты "Красный Курган", которая как самостоятельное соревнование впервые была проведена в 1941 году. Тогда в ней приняло участие 140 человек, а победу одержала команда технической железнодорожной школы. После эстафеты на митинге, принимая переходящее знамя газеты "Красный Курган", руководитель команды железнодорожников Георгий Кремлев дал обещание горожанам "повседневно крепить оборону страны, закалять физически молодежь и учащихся школы".

25 сентября 1942 года газета «Колхозное знамя» сообщала о «военно-физкультурных соревнованиях по прыжкам в длину, переползанию, преодолению полосы препятствий… с целью вовлечения трудящихся Лебяжьевского района в военно-физкультурную подготовку будущих бойцов». А 1 июня 1944 года в той же газете размещено объявление о проведении «с 28 июня по 11 июля летнего профсоюзного кросса по нормативам: бег, метание гранаты, переползание, прыжки с целью подготовки молодежи к защите Родины».

Легкоатлетические пробеги и кроссы проводились во всех районах области. «В проведение летнего профсоюзно-комсомольского кросса включилось более 300 человек из числа комсомольцев и молодежи района. Нормы сдали 250 человек», - рапортовала 28 мая 1943 года газета «Мостовская правда».

Очень популярными среди молодежи были соревнования гимнастов. И хотя в архивных документах упоминаний о гимнастических турнирах военного времени найдено не было, гимнастическая подготовка всегда включалась в комплекс упражнений для призывников. До нас же дошли факты о популярности гимнастики вШадринском районе, где в апреле 1941 года в районном первенстве участвовало 140 (!) команд города и села, 1400 (!) спортсменов. В 1945 году соревнования по гимнастике проведены среди шадринских школьников. У девушек победила Эмма Дмитриева, у юношей - Александр Литвинов.

Оживлению спортивной жизни в городах Зауралья способствовала эвакуация на территорию нашей области предприятий из городов, которым грозила оккупация немецкими войсками, а так же Москвы и Ленинграда. В Зауралье развернулась большая работа по приему предприятий из западных районов страны. В Шадринск была эвакуирована часть завода ЗиС (позднее именовавшегося ЗиЛ). Вместе с заводом приехали футболисты основного состава столичного "Торпедо" во главе с В.А. Масловым, после войны тренировавшим киевское "Динамо" и сборную Советского Союза.

В 1943 году они уехали домой готовиться к всесоюзным соревнованиям, но к этому времени в Шадринске уже было свое "Торпедо". Начало, положенное известными мастерами, выступавшими в высшей лиге довоенных чемпионатов СССР, продолжили те, кто играл за 2-ю, 3-ю любительские команды завода, местная молодежь. Первым тренером команды стал Ю.П. Матыс.

Новые команды возникли и в Кургане. Вот отчет "Красного Кургана" о соревновании, где дебютировал "Уралсельмаш" – предшественник команды "Карбышевец" завода имени Д.М. Карбышева. Это было 19 июля 1942 года:

«В блицтурнире футбольных команд интересную и живую игру показала молодая команда завода "Уралсельмаш". И только оплошность вратаря в первых минутах игры не дала возможности выиграть встречу с командой подразделения тов. Порфирова. В финальном матче победительницей вышла команда подразделения тов. Литвинова. Спортинструктор Г. Михайлова».

Скуп был календарь военных лет. Самым продолжительным стал розыгрыш первенства Кургана 1944 года с участием "Динамо", "Трудовых резервов", "Локомотива", воинской части и "Сельмаша". Он длился месяц. А в августе того же года в Кургане состоялась встреча между сборной города и командой Бердской авиашколы из Сибирского военного округа, которая незадолго до этого победила в Челябинске команду тракторного завода. Курганцы выиграли - 4:1. Команда была составлена из игроков летной военной части ("Самолет"), усиленной футболистами А.Санадзе из команды танкистов - "Увал" и З.Трещинским (с эвакуированного завода "Гомсельмаш"), который забил в том памятном матче три гола.

В 1944 и 1945 годах проводились регулярные игры между курганцами и шадринцами. Одна из них - 22 июля 1945 года на открытии стадиона "Динамо" (ныне "Центральный"), который в тот победный год был построен всего за три месяца. Решение о строительстве в городе Кургане стадиона как центрального спортивного ядра было принято еще в 1941 году. Были выделены деньги и место для постройки. Но началась война, и это благое намерение пришлось отложить до лучших времен.

15 - 18 августа 1945 года на шадринском стадионе "Торпедо" в рамках соревнований двух городов состоялся матч-реванш, в котором победу одержали шадринцы.

Особой популярностью в области пользовались соревнования на Кубок. Первое упоминание о турнире, похожем на розыгрыш Кубка Курганской области, находим в "Красном Кургане" за 1944 год:

«6 августа по окончании легкоатлетических соревнований будет разыгран финальный матч по футболу между обществом "Торпедо" (Шадринск) и командой-победительницей города Кургана»… Но никаких более подробных сведений об этом соревновании нет.

1945 год вошел в историю зауральского спорта и как год образования первой в Курганской области спортивной школы. Еще рвались снаряды на фронтах Великой Отечественной, но в зауральском воздухе уже пахло весной. Весной и ощущением скорой неминуемой победы над врагом. А это означало переход к мирной жизни, в которой обязательно должны появляться на свет и расти здоровыми дети…

20 апреля 1945 года исполком Шадринского городского Совета депутатов принял историческое для молодой Курганской области решение – открыть во втором по величине городе Зауралья спортивную школу, первое такое учреждение в нашей области!

Среди тысяч зауральцев, отправившихся с оружием в руках защищать Родину и ковавших победу в тылу, было много спортсменов и физкультурных работников, успевших зарекомендовать себя в довоенное время или заявивших о себе уже после войны.

На фронтах геройски сражались зауральские легкоатлеты Георгий и Евгений Кремлевы, Федор Литвинов из Шадринска, другие спортсмены. За подвиг, проявленный при форсировании Днепра, артиллерист Евгений Константинович Кремлев был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза. Оба брата Кремлевы, как и многие другие легкоатлеты, не вернулись с войны. В память о них с 1975 года Курганским городским спорткомитетом стали проводиться соревнования по легкой атлетике.

Соколов Дмитрий Петрович (г. Курган) – родился в 1924 году в деревне ФадюшиноЮргамышского района, ветеран Великой Отечественной войны, первый в Зауралье заслуженный мастер спорта (присвоено в 1995 году), мастер спорта СССР по биатлону (1958) и стендовой стрельбе (1963), заслуженный тренер РСФСР, член сборной команды СССР по биатлону (1957 – 1961), чемпион мира в командном зачете (1959), чемпион СССР (1958, 1961), серебряныйпризер личного чемпионата мира (1959), чемпионата СССР (1956), чемпионата мира в командном зачете (1958, 1961) по биатлону, серебряный призер чемпионата СССР в беге патрулей со стрельбой на 30 км (1955), участник VIII зимней Олимпиады 1960 года в Скво-Вэлли (США) – 6 место в гонке на 20 км. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1985).

Комарский Георгий Николаевич (г. Курган) – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран зауральского спорта. Первый в Курганской области мастер спорта по легкой атлетике. Чемпион Россовета ДСО «Спартак».

Едренников Иван Иванович (г. Курган) – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран зауральского спорта. После демобилизации из рядов Вооруженных Сил был одним из лучших футболистов в Курганской области, вратарем и капитаном команды «Трудовые резервы», считавшейся сильнейшим коллективом города Кургана в первые послевоенные годы. Иван Иванович был чемпионом области по легкой атлетике, принимал участие в I Спартакиаде РСФСР в Москве. Его личные результаты: 100 м - 11 сек., прыжки в высоту - 165 см, толкание ядра - 11 м 65 см, метание диска - свыше 40 м.

Лонин Михаил Павлович (г. Курган) – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран зауральского спорта. Кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту, член сборной Курганской области первых послевоенных лет.

Морозов Николай Диомидович (г. Курган) – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран зауральского спорта. Мастер спорта СССР по пулевой стрельбе. Неоднократный чемпион Курганской области. Участник чемпионатов Россовета и ЦС ДСО «Динамо».

Тихонов Константин Александрович (г. Курган) – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран зауральского спорта. Гимнаст, участник первого послевоенного физкультурного парада на Красной площади в Москве.

Кожевников Александр Дмитриевич (г. Курган) – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран зауральского спорта. Инициатор строительства первого в Кургане 25-метрового открытого бассейна на озере Караульное (пос. Увал). Первый директор ДЮСШ «Спартак» по плаванию в городе Кургане.

Меженов Виктор Филиппович (г. Курган) – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран зауральского спорта. Основатель курганской школы бокса. Воспитал первого в Курганской области мастера спорта СССР Александра Федорова.

Спирев Георгий Матвеевич (г. Курган) – участник Великой Отечественной войны, ветеран зауральского спорта. Родоначальник легкоатлетических пробегов в Кургане. Создал в 1977 году Клуб любителей бега. Заслуженный учитель РСФСР, первый руководитель городского методического объединения учителей физкультуры.

Косых Георгий Алексеевич (г. Курган) – участник Великой Отечественной войны, ветеран зауральского спорта. Неоднократный победитель и призер Первенств мира по легкой атлетике среди ветеранов, рекордсмен мира в беге на 800 и 3000 метров в закрытых помещениях среди ветеранов. Обладатель уникального достижения – принимал участие в соревнованиях по легкой атлетике в возрасте 90 лет!

Журавлев Андрей Васильевич (г. Шадринск) – участник Великой Отечественной войны, неоднократный чемпион области по боксу, легкой атлетике, лыжным гонкам, акробатике, футболу.

Гагаев Василий Николаевич (г. Шадринск) – участник Великой Отечественной войны, неоднократный чемпион области по лыжным гонкам, участник чемпионатов РСФСР и СССР в период с 1941 по 1950 годы.

Колотовкин Юрий Николаевич (г. Шадринск) – участник Великой Отечественной войны, рекордсмен Курганской области в беге на 400 метров, 400 метров с барьерами и 1500 метров, неоднократный чемпион области, член сборной РСФСР по легкой атлетике, участник I Спартакиады РСФСР в Москве.

Порывкин Иван Афанасьевич (г. Шадринск) – участник Великой Отечественной войны, основатель Клуба любителей бега в городе Шадринске.

Рассохина Серафима Александровна (г. Шадринск) – родилась 18 марта 1933 года. Пережила блокаду Ленинграда. Ветеран спорта. Преподаватель гимнастики, заведующая педагогической практикой Зауральского колледжа физической культуры и здоровья (Шадринского техникума физической культуры).

Туганов Дмитрий Иванович (г. Далматово) – награжден орденом Славы 3-й степени. Вернувшись с фронта, продолжил заниматься лыжным спортом.

Ильиных Виктор Александрович (с. Крепость Мокроусовского района) – победитель районных соревнований по легкой атлетике и соревнований допризывной подготовки в довоенные годы. Погиб на Калининском фронте в 1941 году.

Потапов Александр Андреевич (Куртамышский район) – участник Великой Отечественной войны.был участником 1 Спартакиады школьников 1928 года в г. Москве. Во время войны попал в плен, работал в тяжелейших условиях в Германии. Освобожден частями Красной Армии. Играл в первой районной послевоенной футбольной команде. Много лет работал преподавателем физической культуры в Куртамышском педагогическом училище. Был активным участником спортивной жизни района. Много лет работал в качестве судьи на соревнованиях различного ранга.

Потапов Николай Андреевич (Куртамышский район) – участник Великой Отечественной войны, младший брат Александра Андреевича. Николай Андреевич активно занимался спортом, предпочтение отдавал футболу. В 1941 году был капитаном футбольной команды сельскохозяйственного техникума. В районной команде был лучшим защитником. В годы войны Николай Андреевич служил в танковых войсках и принимал участие в освобождении семи стран от фашизма. Награжден многими боевыми орденами и медалями.

Лоскутников Иван Васильевич (Куртамышский район) воевал под Сталинградом, на Орловско - Курской дуге, был неоднократно ранен. Вратарь первой послевоенной футбольной команды в Куртамыше.

Защищали Родину с оружием в руках и приближали победу, работая в тылу, все председатели Спорткомитета Курганской области периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет: Бадыгин Николай Васильевич, Волков Владимир Петрович, Астраханцева Валентина Никифоровна, Дубровин Николай Давыдович, Овсепян Лев Аркадьевич, Баранов Николай Петрович, Тайболин Виктор Кузьмич, Пшеничников Константин Яковлевич, Могутов Александр Ксенофонтович, Бухров Александр Иванович.

Особо хотелось бы сказать о Валентине Никифоровне Астраханцевой. Она в годы войны работала председателем Шадринскогогорспорткомитета. В 1947 году она была назначена председателем облспорткомитета, затем работала председателем ДСО «Трудовые резервы», была первым деканом факультета физвоспитания КГПИ, сделав очень много для становления физкультурно-спортивной отрасли в Курганской области, укомплектования ее квалифицированными кадрами.

С 1947 года по 1948 год председателем совета физкультуры Мокроусовского района работал Ситников Алексей Михайлович, Герой Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны возвратился в Мокроусовский район и Хомяков Николай Васильевич. Занимался боксом, футболом. Был капитаном футбольной команды Мокроусовского района. В ноябре 1954 года назначен на должность председателя комитета по физической культуре райисполкома.

Беледин Кузьма Власович (Макушинский район) – участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Красной Звезды и восьми медалей. Был в послевоенные годы спорторганизатором в совхозе «Макушинский», более 20 лет возглавлял районный совет ДСО «Урожай».

Пиджаков Николай Иванович (с. Потанино Далматовского района) – участник Великой Отечественной войны, танкист. Награжден двумя орденами Красной Звезды с вручением ордена Ленина. После войны работал председателем райкома ДОСААФ. Его именем названа одна из улиц в Далматово.

Федоровский Семен Михайлович (д. ЧувариноШатровского района) – участник Великой Отечественной войны, командир минометногорасчета. С 1954 года утвержден на должность председателя комитета по делам физической культуры и спорта Шатровского района. С 1965 по 1972 годы работал председателем Шатровского райсовета ДСО «Урожай».

До войны председателем районного спорткомитета в селе Звериноголовском был Островских Артем Михайлович 1913 года рождения. Он был призван в Советскую армию в 1941 году, погиб в январе 1943 года.

На его место был принят Павлов Степан Алексеевич, ему было всего 16 лет. Степан Алексеевич вспоминал, что особенно под его руководством были развиты военно-прикладные виды, лыжные соревнования, стрельба, силовая гимнастика. Эти виды входили в комплекс БГТО. Регулярно проводились лыжные переходы в Усть-Уйское, Куртамышское, Глядянское. В 1943 году Степан Алексеевич был призван в армию. Закончил Артиллерийское училище. В 19 лет стал офицером. Награжден медалью «За Отвагу». До конца жизни он активно участвовал в общественной и спортивной жизни района, в пробегах, посвященных юбилейным датам.

Закамалдин Василий Макарович. Родился в 1923 году в селе Звериноголовское. Ушел на фронт в мае 1942 года. Воевал в 25 гвардейском самоходном артиллерийском полку. Старшина награжден медалью «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга» и другими орденами и медалями. Вернулся в село Звериноголовское в 1945 году. Всю свою жизнь посвятил физической культуре и спорту. Работал до пенсии учителем физической культуры в Звериноголовской школе.

Подрыванов Владимир Абрамович (с. Байдары, Половинский район) – участник Великой Отечественной войны, кавалер боевого ордена Красной Звезды, медали «За отвагу». На общественных началах вел спортивную работу в селе. А в 1954 году был избран заместителем заведующего райздравотделом по физкультуре и спорту.

Сендлер Савелий Исаакович. Прошел военный путь от начальника разведки воздушно-десантного батальона до заместителя командира танковой дивизии. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги». В 1947 году был демобилизован в звании гвардии майора. С 1951 года жил и работал в Кургане. Был большим поклонником спорта, создав при тресте «Курганстрой», который возглавлял с 1957 по 1965 годы, несколько команд по игровым видам спорта, в том числе в 1960 году футбольную команду мастеров «Строитель».

На заседании Правительства Курганской области 20 января 2010 года рассмотрен вопрос о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Курганской области» двум ветеранам зауральского спорта: Федору Васильевичу Дееву – руководителю общественной приемной Курганской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, участнику Великой Отечественной войны и Альберту Федоровичу Карпову – заслуженному тренеру России, участнику Великой Отечественной войны.

Деев Федор Васильевич после демобилизации из рядов Вооруженных сил большую часть своей трудовой биографии посвятил зауральскому спорту, работая на различных должностях. Долгие годы руководил сельским спортом, в том числе был председателем областного совета ДСО «Урожай» с момента создания по 1977 год, став одним из родоначальников областных сельских спортивных игр «Золотой колос».

Карпов Альберт Федорович – Почетный гражданин города Шадринска, мастер спорта СССР по легкой атлетике, один из лучших представителей шадринской тренерской легкоатлетической школы, самый известный в Зауралье тренер по спортивной ходьбе. Имена его воспитанников звучали на аренах Европы и мира. Наиболее яркий след в истории спорта Курганской области оставили мастера спорта международного класса Геннадий Солодов (участник Олимпийских игр в Риме в 1960 году и Токио в 1964 году), Николай Туринцев и Алексей Кокорев.

Игорь СУРИКОВ, Михаил ЧЕРЕПАНОВ, «Зауральский Стадион», июнь 2011 г.

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