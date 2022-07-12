Зауральская команда уезжает на сельские спортивные игры в Омск

XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры пройдут в Омске с 26 по 31 июля 2022 года.

Участие в соревнованиях примет зауральская команда. В её составе 37 человек. Это представители Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Кетовского, Половинского, Сафакулевского, Частоозерского и Юргамышского округов и районов.

Летние сельские игры проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» один раз в два года. Сборная Курганской области является постоянным участником всероссийских сельских спортивных игр. Команда Курганской области на прошлых, ХII Всероссийских летних сельских спортивных играх 2018 года, завоевав 14 медалей, в общекомандном зачёте заняла 10 место из 66 субъектов Российской Федерации, попав в пятый раз в десятку сильнейших команд, сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Всего в программе XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр 12 видов спорта. Представители Курганской области примут участие в девяти видах: армрестлинг, гиревой спорт, настольный теннис, полиатлон, самбо, соревнования дояров, соревнования косарей, соревнования механизаторов, соревнования спортивных семей. Также все команды поучаствуют перетягивании каната.