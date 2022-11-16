«Зауральская метелица» стартует в посёлке Мишкино

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Темп»посёлка Мишкино 18 ноября 2022 года стартуют первые соревнования XI зимних сельских спортивных игр «Зауральская метелица». Состязания начнутся с отборочного турнира по мини-футболу, в котором примут участие по шесть команд в каждой зоне.

С 25 по 27 ноября матчи команд муниципальных округов пройдут в городе Петухово, в новом ФОКе, построенном в 2020 году в соответствии с федеральным проектом«Спорт – норма жизни». Также зональные соревнования по мини-футболу среди мужских команд пройдут в городах Шадринске и Кургане. Финальные соревнования в спорткомплексе им. В.Ф. Горбенко запланированы на 24 – 25 декабря 2022 года. В них примут участие 8 сильнейших команд.

Зимние сельские спортивные игры «Зауральская метелица» проводятся по распоряжению губернатора Курганской области Вадим Шумкова. Соревнования сельских спортсменов пройдут по 10 видам программы. Однако нынешняя программа игр отличается от предыдущих игр. Так, лыжные гонки, соревнования спортивных семей и троеборье механизаторов пройдут в финальной части Игр в феврале следующего года. Эти виды соревнований планируется провести в селе Частоозерье.

В программу XI Зимних сельских спортивных игр включены соревнования по шахматам, шашкам, полиатлону, хоккею с шайбой, гиревому спорту и троеборье дояров.

Как уточнили в Управлении по физической культуре и спорту Курганской области, соревнования дояров, механизаторов и спортивных семей являются обязательными для участия.

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