Зауральская сотрудница МЧС стала серебряным призёром соревнований по плаванию

В Томске завершились соревнования по плаванию в зачёт Спартакиады МЧС России среди федеральных округов Российской Федерации.

Около 50 лучших спортсменов из восьми округов России, прошедшие предварительные состязания в своих регионах и федеральных округах, соревновались в плавании вольным стилем на дистанции 100 метров в Центре водных видов спорта «Звёздный».

Серебряную медаль в категории 36 лет и старше команде Уральского федерального округа принесла зауральская спортсменка - инструктор профилактики группы профилактики пожаров СПСЧ №2 Специального управления ФПС №71 МЧС России старший лейтенант внутренней службы Светлана Гаврилова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, в командном зачёте первое место заняли спортсмены Уральского федерального округа, серебро у спортсменов МЧС России из Приволжского федерального округа, третий результат у команды Центрального федерального округа.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Курганской области.

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