Зауральские бегуны завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях

В столице Удмуртии 21-22 января прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок ЗМС Татьяны Зеленцовой».

За награды боролись более 900 спортсменов в четырех возрастных категориях. Наш регион представили спортсмены из Кургана, Катайска, села Шатрово.

Как сообщили в пресс-службе спортуправления, высокими результатами порадовал Дмитрий Белоусов. Он бежал 600 м и 1000 м. На обеих дистанциях показал высокие результаты.

Наталья Колодеюк бежала 300 м и 600 м. По итогам двух дистанций наша спортсменка заняла третье место.

Также среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения серебряную медаль завоевал Владислав Санатин, бронза у Егора Ларькова и Тимура Мусоева.

Фото предоставлено Управлением по физической культуре и спорту Курганской области.

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