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Зауральские борцы привезли 14 медалей с межрегионального турнира и чемпионата России

Успешно выступили и юниоры, и ветераны.

9 ноября, 2022 - 13:29

На базе Международной олимпийской Академии спорта в городе Кстово Нижегородской области 5-6 ноября состоялся Межрегиональный турнир по самбо памяти Героя Советского Союза И.Н. Чернова. Участвовали юноши и девушки до 12 лет, 12-14 лет, 14-16 лет, сообщает пресс-служба Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

В соревнованиях приняли участие  представители Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Курганской области, которые завоевали восемь медалей.

Победителями в своих весовых категориях стали Анна Кузнецова и Артём Нугаев.

Бронзовыми медалями награждены Александра Хомякова, Георгий Стародубцев, Саден Тастимиров, Степан Ишимов, Вадим Данильченко и Елизавета Кондратова.

А 4-5 ноября 2022 года в городе Челябинске прошел Открытый чемпионат России по греко-римской борьбе среди ветеранов, посвящённый Дню народного единства.

На соревнованиях, которые собрали более 120 борцов из 28-ми регионов России, а также из Азербайджана, Казахстана и Белоруссии, успешно выступили атлеты из Курганской области, которые, как и прежде, не давали соперникам передышки на ковре. Состязания проводились в шести весовых категориях в семи возрастных дивизионах.

На счету борцов из Курганской области шесть медалейВ своих весовых категориях и возрастных дивизионах отличились: курганец Александр Московский – первое место, шадринец Сергей Черноскутов – второе место и курганцы Павел и Владимир Волосниковы, Сергей Кочетыгов и Виктор Малаховзанявшие третьи места.

 

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9 ноября, 2022 - 13:29

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