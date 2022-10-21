Зауральские бойцы ММА выступили в поддержку спецоперации

В Кургане 16 октября состоялся межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству «Зауральский характер».

Спортсмены из городов Кургана, Шадринска, Макушино и Екатеринбурга в возрастных группах 14-15, 16-17, а также 18 лет и старше выступили в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

Бойцовский клуб «Вавилон» занял первое место. Серебро у спортивного клуба «Файтер», бронзу завоевал спортивный клуб «Легион», сообщили в Федерации ММА Курганской области. Все три организации – курганские.

Аналогичным образом места распределились в турнире по ММА, участие в котором приняли 123 спортсмена из Кургана, Шадринска, Макушино и Екатеринбурга. Среди них были и новички, и опытные борцы - юноши и мужчины в возрасте от 12-18 лет и старше.

Фото предоставлено Федерацией ММА Курганской области.

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