Зауральские каратисты привезли 10 медалей с окружного первенства

В городе Екатеринбурге в выходные прошло первенство Уральского федерального округа по карате среди мальчиков и девочек.

Курганскую область представляли каратисты СШОР №1, шадринского клуба BUSHIDO и Федерации каратэ Курганской области, сообщили в пресс-службе спортуправления региона. Елена Рябова, Иван Белоусов, Дарья Овсянникова завоевали золотые медали. Также наши ребята привезли две серебряные и пять бронзовых наград.

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