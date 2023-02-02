Зауральские любители спорта проявят себя на «Лыжне России-2023» в Темляках

Праздник спорта и здорового образа жизни состоится 11 февраля. Место проведение — база «Велес», которая находится в селе Темляки Кетовского муниципального округа.

Регистрация участников начнется в 09:30. Первыми стартуют сотрудники органов власти. В 10:30 они начнут бежать дистанцию на 1,5 километра. После торжественного открытия соревнований в 11:45, побегут дистанцию на 300 метров воспитанники детских садов. Следующими пройдут общие забеги на 1,5 километра среди мужчин и женщин, старты на 5 и 10 километров среди юношей и девушек.

Федерация ездового спорта проведет заезд на 5 километров.

После награждения победителей и призеров соревнований, в 15:00 пройдет церемония закрытия традиционного массового забега.

В рамках мероприятия состоится концерт, конкурсы с подарками от мясокомбината «Велес», ведущий - Константин Зубарев.

Напомним, что «Лыжня России» в последние годы стала проходить вдалеке от областного центра на спортивной базе в селе Темляки.