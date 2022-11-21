Зауральские пауэрлифтеры привезли золото, серебро и бронзу с международного

Мастера спорта из Кургана и Шадринска приняли участие в международном турнире по пауэрлифтингу «Содружество наций».

Среди женщин в дисциплине «троеборье» выступила Анастасия Мельникова из Шадринска. В весовой категории до 84 кг Анастасия набрала сумму 620 кг, завоевав «серебро». Тренер Анастасии - Сергей Степаненко.

В дисциплине «жим» среди юниоров до 23 лет выступил Кирилл Климин из СШОР №1. Молодой человек с результатом 235 кг одержал победу в весовой категории 83 кг. Также у Кирилла второе место в абсолютном зачёте среди юниоров. В командном зачёте среди юниоров у Курганской области - третье место, сообщили в спортуправлении региона.

Среди женщин в дисциплине «жим» в весовой категории до 72 кг выступила Анна Васильева. Спортсменка СШОР №1 показала результат 155 кг, завоевала серебряную медаль. Тренируются спортсмены под руководством Максима Алференко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления по физической культуре и спорту Курганской области.