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Зауральские пауэрлифтеры завоевали медали на первенстве России

Из пятерых двое вернулись с наградами.

3 апреля, 2023 - 12:09

В Тулес 28 марта по 2 апреля прошло первенство России по пауэрлифтингу.

Курганскую область представили пять спортсменов из городов Кургана и Макушино.

Серебряным призёром первенства России среди юношей до 18 лет стал спортсмен из Кургана, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1 Кирилл Лупашко. В сумме троеборья Кирилл набрал 585 кг, сообщили в пресс-службе спортуправления.

Бронзовую медаль в весовой категории 74 кг среди юниоров до 23 лет завоевал Дмитрий Илларионов из Кургана. В результате выступления спортсмен набрал 570 кг.

Фото Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

 

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3 апреля, 2023 - 12:09

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