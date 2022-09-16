Зауральские пилоты показали характер

Лучшие автогонщики Зауралья соревновались в субботний день на новом экспериментальном автодроме в городе Кургане. И это было увлекательное зрелище!

Несмотря на укороченную трассу с 500-метровым кругом, борьба за победу в дивизионе автомобилей Д2-классика была не менее острой, чем всегда, и изобиловала неожиданностями и непредвиденными сюрпризами. Важно и то, что в случае удачного выступления каждый из участников этого учебно-тренировочного сбора претендовал на право получить заветные очки в кубковый зачет Курганской области. С самого начала соревнований весомую заявку на победу сделал Дмитрий Нуждин, показавший лучшее квалификационное время. А вот опытнейшего гонщика Станислава Лазарева преследовали неудачи. На одном из опасных виражей в предварительном заезде его болид на всем ходу вынесло с трассы на земляной бордюр, и понадобилось время, чтобы вызволить его обратно. В финальных стартах запыленная трасса создавала перед гонщиками сплошную непроходимую завесу, а потому иным приходилось сбавлять обороты или останавливаться вовсе. Ну а лучше других справился с этими трудностями выше названный Дмитрий Нуждин. В каждом из заездов его автомобиль с первых метров вырывался вперед и не испытывал каких-либо проблем. Нуждин – победитель этапа кубка Курганской области по автокроссу в дивизионе Д2-Классика. Вторым по итогам всех заездов стал молодой пилот Егор Валюх, а мастер спорта, постепенно восстанавливающий свою форму Сергей Новолоков, – третий. Как рассказал председатель федерации автоспорта Зауралья Леонид Сергеев, предполагается, что в октябре на автодроме у села Заборского Притобольного района пройдут интересный гоночный уик-энд, посвященный Дню автомобилиста и соревнования памяти безвременно ушедших из жизни курганских пилотов. Ну а пока по итогам трех этапов 2022 года в чемпионате области лидирует Дмитрий Нуждин, следом за ним идут Сергей Новолоков, Егор Валюх и Никита Петишев. Теперь до встречи на Заборке.

Владимир Седанов. Фото автора.