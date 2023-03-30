Зауральские семьи расскажут всей стране о своих спортивных достижениях

Жителей Курганской области приглашают к участию в спортивном фестивале «Здоровая семья – сильная Россия!».

Для тех, кто заинтересовался, рассказываем, какие есть номинации. Во-первых, «Спортивные династии» - конкурс фоторабот и краткого текстового описания спортивного пути и достижений. Для участия в конкурсе «МывСпорте» нужно подготовить большой рассказ о том, какую роль спорт играет в вашей жизни, прикрепить фото. В номинации «Моя семья в спорте» будут оцениваться видеоролики и/или рассказы + фото о семейных спортивных занятиях/достижениях. В номинации «Мой проект «Семейный спорт в городе/регионе/стране» будут рассматривать тематические проекты или презентации. Заявку можно подать до 21 июня 2023 года на сайте многодетные-семьи.рф.

С 1 мая по 30 сентября планируется провести соревнования по кроссовому бегу в шести регионах РФ «Многодетная миля» и интернет-челлендж «Многодетная зарядка», в котором семьи будут делиться видеороликами. Также с апреля по сентябрь будет создана серия мотивирующих мастер-классов с известными спортсменами, победителями и чемпионами всероссийского и международного уровня, сообщили в пресс-службе спортуправления. Они расскажут о своем пути в спорте и раскроют секреты своих побед, чтобы каждый поверил в свои силы и возможности.

6 октября участники и победители фестиваля соберутся в Москве, чтобы поделиться своими идеями в области здорового образа жизни, а также получить дополнительную мотивацию для поддержания своих достижений в будущем.

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