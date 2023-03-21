Зауральские спортсмены вернулись с победой со Всероссийских зимних сельских игр

Сборная команда Курганской области вернулась с XI Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые прошли с 16 по 20 марта в Череповце Вологодской области.

Команда нашего региона заняла второе место в общекомандном зачете из 49 регионов страны. Также наши традиционно одержали победу в группе территорий с численностью сельского населения до 350 тысяч человек. Медали завоевали семья Волковых (1 место, спортивные семьи), Николай Симахин (2 место, полиатлон), Андрей Баращенко (3 место, дояры), Олег Макаревич (3 место, лыжные гонки), Людмила Кычева (3 место, механизаторы). В командных соревнованиях кубок за 1 место у полиатлонистов из Каргапольского округа, за 3 место - у дояров из Частоозерья, сообщили в пресс-службе спортуправления.

Команду тепло поприветствовал начальник областного управления спорта Сергей Моторин: "Поздравляю всех с успехом! Замечательное получилось выступление команды! Все внесли большой вклад в общую победу. Также выражаю всем слова благодарности от губернатора Курганской области за отличное выступление. Мы со своей стороны поощрим всех членов команды и администрации округов за подготовку спортсменов".

Фото предоставлено Управлением по физической культуре и спорту Курганской области.

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