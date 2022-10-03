Зауральские студотрядовцы завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали окружной спартакиады

В Екатеринбурге состоялась спартакиада студенческих отрядов Уральского федерального округа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Выявляли лучших в мини-футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе, шахматах, дартсе, городках, перетягивании каната, интерактивном футболе и хоккее.

«Наша команда выступила отлично! Все ребята показали настоящий командный дух и настрой на победу. Спортсменов активно поддерживали болельщики, заряжая энергией и вдохновляя на новые достижения», - поделилась своим мнением участник спартакиады, командир сервисного отряда «Акула» Анастасия Казак.

Команда Курганского областного студенческого отряда состояла из 18 человек. В ее состав вошли командиры, комиссары и бойцы студенческих отрядов Зауралья. По итогам спартакиады команда Курганской области завоевала золотые, серебряные и бронзовые медали. В мини-футболе наши заняли первое место, как и в интерактивном футболе. Второе место у студотрядов в перетягивании каната. В игре в городки и шахматах среди женщин наша команда взяла бронзу.

По сумме набранных баллов сборная Курганского областного студенческого отряда заняла третье общекомандное место.

«Наши спортсмены большие молодцы! Приятно было наблюдать заих успехами и достижениями. Каждый продемонстрировал силу духа и характер. Ребята сплотились и стали ещё дружнее и в этом главная ценность спартакиады», - рассказал руководитель Курганского областного студенческого отряда Евгений Платонов.

Победителям были вручены грамоты, медали и кубки. Спартакиада реализуется при финансовой поддержке Министерства спорта Россиив рамках Всероссийского проекта #РСОСПОРТ.

Фото предоставлено Курганским областным студенческим отрядом.

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