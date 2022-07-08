Зауральские тяжелоатлеты успешно выступили на Чемпионате России

В Хабаровске проходит Чемпионат России по тяжёлой атлетике.

В весовой категории до 76 кг с суммой 211 кг бронзовую медаль завоевала Мария Груздова, представляющая Курганскую и Белгородскую области, сообщает vk.com/sport.kurganobl.

В весовой категории 89 кг спортсмен ЦСПиПСМКО Роман Чепик успешно выполнил все шесть попыток, показав результаты: рывок - 164 кг, толчок 192 кг. Сумма 356 кг позволила Роману занять второе место.

Данила Тюленев из Зауральского колледжа физической культуры и здоровья занял седьмое место среди мужчин категории 61 кг (сумма 233 кг).

Как рассказали в пресс-службе регионального спортуправления, Илона Колесник из СШОР №1 показала 13-й результат среди женщин в/к 55 кг ( сумма 147 кг).

Ждем выступления Александра Кибанова и Максима Старостина.

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