Зауральским спортсменам вручили почётные знаки и благодарственные письма

В курганском спорткомплексе имени Горбенко 13 августа чествовали тех, кто внёс большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

День физкультурника в нашем регионе, как во всей стране, вот уже много лет отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца. Это торжественный день не только для профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто, например, бегает по утрам, активно делает зарядку, танцует зумбу или любит велопрогулки.

Почётные места заняли те, кто не один десяток лет посвятил работе на благо зауральского спорта. Им вручили цветы, почётные знаки и удостоверения ветеранов спорта Курганской области. Их имена хорошо известны практически каждому жителю региона. Взять хотя бы мастера спорта СССР по классической и вольной борьбе, мастера спорта международного класса по самбо Владимира Евтодеева. В его исполнении в этот день прозвучала песня «Калины куст», которую телезрители 29 мая могли слышать в эфире программы Андрея Малахова «Песни от всей души».

«В дружеской атмосфере наградили ветеранов. Это те люди, которые стояли у истоков развития зауральского спорта и дали толчок вперед. Но и молодому поколению необходимо признание и сегодня мы постарались не забыть никого», - отметил руководитель Управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

Начальник ведомства в разговоре с нашим журналистом отдельно остановился на мероприятиях, которые для наших спортсменов стали знаковыми в этом году. «Совсем недавно в городе Владивостоке состоялись детские юношеские всемирные игры, они приравниваются к олимпийским детским играм. Было 26 стран, более трёх тысяч участников. Семеро ребят из Кургана представляли УрФО, все вернулись с наградами различного достоинства. Я считаю, это прекрасный результат, видна работа тренерского состава, ребята растут, в Уральском федеральном округе мы составляем очень высокую конкуренцию».

В этом списке знаковых событий, несомненно, и Всероссийские сельские спортивные игры, где в общем зачете наша команда показала рекорд за всю историю. «Мы заняли первое место и в личных зачетах взяли ещё 15 наград. Такого результата у нас никогда не было», - с гордостью сказал Сергей Моторин.

Семья Пастуховых из Частоозерского муниципального округа на этих соревнованиях завоевала золото. «Это дебют для нас. Рассчитывали попасть в призовую тройку, но про первое место даже не думали. Высокого результата помогли добиться тренировки и упорство, конечно. С нами много работал Сергей Анатольевич Дронов - пять дней в неделю по три с половиной часа вечером», - поделилась Марина Пастухова. Они с супругом Алексеем спортом занимаются со школы. Уверенно заявляют, что это всего лишь хобби, которое приносит положительные эмоции, пользу здоровью, ну и помогает отвлечь детей от игр на компьютере и телефоне. Марина работает в администрации округа, муж – на мясоперерабатывающем предприятии, дочь Ксения собирается пойти в пятый класс. Девочка призналась, что совсем не волновалась. Главным соперником семья Пастуховых считала команду из Челябинской области, но сплочённость помогла зауральцам вырваться в лидеры. В следующем году победители вновь хотят попробовать свои силы на этих состязаниях. «Хочется ещё раз испытать эти эмоции», - призналась Марина.

Наталья Останина – тренер по волейболу, увлекается армрестлингом. Девушка тоже впервые ездила на всероссийские сельские соревнования. Вот уже семь лет она участвует в «Золотом колосе» и даже представить не могла, что получит путёвку на состязания столь высокого уровня. Говорит, что успешное выступление – большой успех. Похвалиться и правда есть чем – у жительницы Звериноголовского района первое место в армспорте. «Сначала растерялась, но потом собралась, чувствовалась поддержка команды, это важно, я считаю. К поездке помогал готовиться муж Степан – мастер спорта по пауэрлифтингу. Тренировались в домашних условиях. Видела, что спортсмены были сильные, особенно из Башкортостана, как мне показалось. Старший сын Данил, провожая меня, сказал, что обязательно вернусь с медалью. Не могла не оправдать его ожиданий», - прокомментировала Наталья Останина.

Для тех, кто неравнодушен к спорту и физической культуре, в этот день во всех районах Курганской области открыли множество спортивных площадок. В столице Зауралья, на открытой площадке в Молодёжном парке, стартовал всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч». Поболеть за своих ребят все желающие могли сразу после торжественной церемонии награждения.

Екатерина Черепанова. Фото автора.